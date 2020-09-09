В Твери перекроют движение в районе площади Славы

В Твери перекроют улицы около площади Славы. Фото: ПТО.
Напомним, на Фестиваль искусств приглашены приглашены врачи, учителя, работники соцзащиты, многодетные семьи. Альтист и дирижёр Юрий Башмет – народный артист России, лауреат госпремий СССР и России. В составе ансамбля – известные музыканты. Чтобы слушатели могли спокойно наслаждаться классической музыкой, часть близлежащих улиц перекроют для автомобильного движения.
Улицу Чернышевского, переходящую в Симеоновскую, перекроют от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева.
Улицу Желябова – от улицы Дементьева до Татарского переулка.
Улицу Салтыкова-Щедрина закроют для автомобилистов от улицы Медниковская до площади Славы.
Улицу Бассейную – от Татарского переулка до площади Славы.
Улицу Академика Каргина перекроют полностью.
9 сентября с 06:00 до 20:00 на этих улицах нельзя парковаться. А с 17:00 до 20:00 ездить на машине. Всем, кроме транспорта тех, кто организует музыкальный праздник и выступает.
Информация размещена на сайте Администрации Твери в разделе «Документы». Распоряжение №280 подписал заместитель главы Администрации города Денис Черных.