В Твери перекроют движение в районе площади Славы

В Твери перекроют улицы около площади Славы. Фото: ПТО.

Напомним, на Фестиваль искусств приглашены приглашены врачи, учителя, работники соцзащиты, многодетные семьи. Альтист и дирижёр Юрий Башмет – народный артист России, лауреат госпремий СССР и России. В составе ансамбля – известные музыканты. Чтобы слушатели могли спокойно наслаждаться классической музыкой, часть близлежащих улиц перекроют для автомобильного движения.

Улицу Чернышевского, переходящую в Симеоновскую, перекроют от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева.

Улицу Желябова – от улицы Дементьева до Татарского переулка.

Улицу Салтыкова-Щедрина закроют для автомобилистов от улицы Медниковская до площади Славы.

Улицу Бассейную – от Татарского переулка до площади Славы.

Улицу Академика Каргина перекроют полностью.

9 сентября с 06:00 до 20:00 на этих улицах нельзя парковаться. А с 17:00 до 20:00 ездить на машине. Всем, кроме транспорта тех, кто организует музыкальный праздник и выступает.

Информация размещена на сайте Администрации Твери в разделе «Документы». Распоряжение №280 подписал заместитель главы Администрации города Денис Черных.