Семь человек заразились коронавирусом в Твери 9 сентября

Восемь человек заразились коронавирусом в Твери 8 сентября. Фото: ПТО.

По данным регионального оперштаба, на 9 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 20 новых случаев коронавирусной инфекции, из них семь заражённых – в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5612 человек.

4296 (+19 за сутки) заболевших излечились от инфекции. 212 (+2) человек умерли.

1104 пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1815 (+7 человек за сутки)

Кимры 561 (+1)

Конаковский район 442 (+1)

Ржев 418 (+4)

Калининский район 289 (+2)

Лихославльский район 243

Торжок 247 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 179

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.