Семь человек заразились коронавирусом в Твери 9 сентября

Восемь человек заразились коронавирусом в Твери 8 сентября. Фото: ПТО.
По данным регионального оперштаба, на 9 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 20 новых случаев коронавирусной инфекции, из них семь заражённых – в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5612 человек.
4296 (+19 за сутки) заболевших излечились от инфекции. 212 (+2) человек умерли.
1104 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1815 (+7 человек за сутки)
Кимры 561 (+1)
Конаковский район 442 (+1)
Ржев 418 (+4)
Калининский район 289 (+2)
Лихославльский район 243
Торжок 247 (+2)
Вышневолоцкий городской округ 179
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО.