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На площади Славы в Твери выступит Юрий Башмет с ансамблем «Солисты Москвы»

Концерт начнётся в 18:30, а до этого маэстро даст мастер-класс
Степан КАМЕНЕВ
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В Твери вновь выступят Юрий Башмет и «Солисты Москвы».

В Твери вновь выступят Юрий Башмет и «Солисты Москвы».

Фото: Ирина ТАРАСОВА

На концерт камерного ансамбля в Твери приглашены врачи, учителя, работники соцзащиты, многодетные семьи. В этом году на Фестивале искусств прозвучит русская и зарубежная классика. В том числе произведения Чайковского, Вьетана, Сарасате, Бенда, Паганини, Моцарта и Такемицу.

В составе музыкального коллектива такие солисты, как скрипачи Анастасия Тимошенко, Кирилл Кравцов и Михаил Фейман, домрист Екатерина Мочалова, трубач Владислав Лаврик.

Народный артист России, лауреат госпремии СССР и четырёх госпремий России Юрий Башмет выступает в Твери уже третий раз. В одном из интервью «КП»-Тверь» музыкант сказал, что для него поездка в наш областной центр «в приоритете».

В 15:30 в Детской школе искусств №1 им. М.П. Мусоргского альтист и дирижёр Юрий Башмет даст мастер-класс для юных музыкантов из Твери и области. Среди участников урока – стипендиаты губернатора Тверской области, победители многочисленных конкурсов.

Культура