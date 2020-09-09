Многодетным семьям в Тверской области помогут приобрести и застраховать автомобили Фото: Ирина ТАРАСОВА

Купить и застраховать автомобиль помогут многодетным семьям, в которых пять и более детей. Такая мера поддержки введена в 2020 году. Воспользоваться субсидией жители Тверской области смогут один раз в пять лет.

Многодетные семьи смогут получить на покупку транспортного средства сертификат на сумму не более одного миллиона рублей. На страховку каждый год в течение пяти лет смогут направлять сумму не более 60 тысяч рублей. Есть льготы и по транспортному налогу.

– По транспортному налогу – если мощность автомобиля не превышает 250 лошадиных сил, тогда семья освобождается от его уплаты, – прокомментировал тему для журналистов губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Транспорт, который будут приобретать, должен быть новым и произведённым в России. В нём должно быть не менее шести пассажирских мест.

Есть и другие нюансы. В течение трёх лет автомобиль нельзя продать, иначе придётся возвращать деньги, которые выделяли из бюджета Тверской области.

Другие условия – пятый или последующие дети должны были родиться с 1 января 2019 года. Семья должна проживать в регионе не менее пяти лет. У одного из родителей должна быть постоянная работа и водительские права категорий «В» или «D». И не должно быть судимостей.

В 2020 году на эти цели в областной казне заложили 48 миллионов рублей. Планируется, что поддержкой воспользуются 46 семей.