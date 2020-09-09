Пестициды в Тверской области распыляли без масок

Прокуратура выписала штрафы колхозу в Тверской области. Фото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)

В Тверской области, в Весьегонском районе прокуратура проверила условия труда в одном из колхозов. Выяснилось, что сотрудники, которые работают с агрохимикатами, не получали средства защиты, а также не знали, что делать в случае отравления этими веществами. Надзорные органы обязали руководство организации устранить нарушения.

По данным областной Прокуратуры, работники, которые распыляли опасные препараты, не проходили ежегодный медосмотр, кроме того, им не давали чётких инструкций, как оказать первую помощь, если кто-то отравился сельхозхимией.

Более того, персонал работал с пестицидами и агрохимикатами без средств защиты. Т.е. без перчаток и масок.

Возбудили административное дело и назначили штраф. Исправление ситуации находится под контролем районной прокуратуры.