Водитель врезался в «отбойник» в Тверской области

В Тверской области водитель не справился с управлением и врезался в «отбойник». Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

В Конаковском районе на 117 километре трассы М-11 44-летний водитель KIA Rio врезался в металлическое разделительное ограждение. Пострадали пассажиры – мужчина и женщина. Пока об их состоянии нет информации.

На месте работают врачи «скорой помощи». Мужчина, который был за рулём, трезв. По всей видимости, он не справился с управлением.

Тверская Госавтоинспекция напоминает – важно быть осторожными на дороге и не превышать скорость.