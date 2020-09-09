Мужчина утонул во время рыбалки на карьерах в Тверской области

Мужчина утонул на рыбалке на карьерах в Тверской области. Фото: группа в соцсетях Вышневолоцкой телерадиовещательной компании – ВК/vvtrk.

В Бологовском районе Тверской области около деревни Хотилово двое мужчин отправились на карьеры на рыбалку. Один из них, когда приехали на место, вспомнил, что забыл дома удочку и отправился за ней в Хотилово. А когда он возвращался, услышал, что товарищ зовёт на помощь.

Оказалось, что лодка перевернулась, и первый рыбак плавает рядом и просит помочь. Но спасти его не удалось.

На место прибыли сотрудники Вышневолоцкого ГИМС, полиция и водолазы от МЧС.

Днём тело погибшего достали на берег. Мужчина рыбачил без жилета и, вероятно, плохо плавал.

Информация появилась в соцсетях Вышневолоцкой телерадиовещательной компании.