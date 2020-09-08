Стало известно, сколько денег дадут учителям за классное руководство в Тверской области

В областном правительстве распределили средства на доплаты классным руководителям в школах. Фото: ПТО

На выплаты ежемесячных доплат учителям за классное руководство на 2020 год направлено свыше 184 млн рублей.

Доплаты педагогам введены в новом учебном году в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина.

В Тверской области размер ежемесячного денежного вознаграждения учителям за классное руководство составляет 5 000 рублей независимо от количества учеников в классе.

- Если учитель является классным руководителям в двух и более классах, он будет получать дополнительные 5 тысяч за каждый класс, - отметил губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области надбавку получат свыше 7 000 педагогических работников.