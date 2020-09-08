Водитель в перевернувшейся машине в Тверской области получил множество травм

В Тверской области перевернулась машина, водитель получил травмы. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Вечером в Тверской области на 24 километре дороги «Торжок – Высокое – Берново – Старица» 26-летний водитель потерял управление и съехал в кювет. Машина перевернулась. Водителя отвезли в больницу.

Оказалось, что автомобилист не справился с управлением на крутом повороте. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Также он получил ссадины, рваную рану шеи. Есть подозрение на перелом левой ключицы.

При этом мужчина был трезв за рулём. Об этом сообщается в материале пресс-службы областного ГИБДД.