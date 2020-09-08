В Тверской области на доплаты медикам за август будет направлено более 168 млн рублей

Всего выплаты за работу с коронавирусными больными в регионе получают около 5000 медиков. Фото: ПТО

Выплаты за август общей суммой в 168 млн рублей в регионе получат около 5000 медиков. решение об этом утверждено на заседании бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

Глава региона неоднократно подчеркивал, что эти выплаты должны производиться строго в установленные сроки.

Всего за пять месяцев, с апреля по август, на выплаты медикам, помогающим коронавирусным больным, выделено порядка 1 млрд рублей федеральных и региональных средств.