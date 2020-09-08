Многодетным семьям Тверской области помогут приобрести и застраховать авто за счет бюджета

Одной многодетной семье могут выделить из регионального бюджета до 1 млн. рублей на покупку машины. Фото: "КП" Архив

Теперь тверским многодетным семьям не только помогут купить машину, но и автостраховку оплатить. на это выделят средства регионального бюджета. Решение принято 8 сентября на заседании областного правительства.

- Оплачиваем до 1 млн рублей на приобретение транспортного средства. Плюс мы ежегодно выделяем деньги на страховку – не более 60 тыс. рублей в год. По транспортному налогу - если мощность автомобиля не превышает 250 лошадиных сил, тогда семья освобождается от его уплаты, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Поддержка многодетных семей в виде приобретения автомобиля введена с 2020 года. Многодетным семьям предоставляются сертификаты на сумму фактической стоимости автотранспорта, но не более 1 млн рублей. Воспользоваться субсидией можно один раз в 5 лет.

Приобретаемый транспорт должен быть произведён в России, ранее не состоять на государственном учёте, иметь не менее шести посадочных мест.

В течение трёх лет автомобиль не должен быть продан, в противном случае многодетная семья обязана вернуть предоставленные средства в областной бюджет.

Ежегодно на протяжении 5 лет после приобретения транспортного средства из областного бюджета будут покрываться расходы на страховку КАСКО, но не более 60 тыс. рублей.