В Тверской области мошенники под видом Роспотребнадзора шантажируют частные клиники

Подозреваете, что вам позвонили не из Роспотребнадзора? Сообщите правоохранителям. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области мошенники выдают себя за сотрудников Роспотребнадзора, сообщает региональное Управление санитарного ведомства.

Неизвестные лица звонят в частные клиники. Представляясь работниками Роспотребнадзора, они сообщают о якобы готовящейся проверке соблюдения требований по борьбе с распространением коронавируса. При этом предлагают купить у них некую нормативную литературу, наличие которой "поможет пройти проверку".

Управление Роспотребнадзора по Тверской области призывает всех быть бдительными. И в случае подозрения о мошеннических действиях, сообщать в полицию или в настоящий Роспотребнадзор по телефону: 8 (4822) 34-22-11.