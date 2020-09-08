В Тверской области пьяный водитель звонил всем подряд и жаловался на ГИБДД

В Тверской области пьяный водитель психовал, когда на него составляли протокол. Фото: программа «Патруль 69» пресс-службы ГИБДД по Тверской области/скрин экрана.

Инцидент произошёл 29 августа, сотрудники дорожной полиции остановили на трассе М-10 внедорожник «Нива», за рулём которого был 32-летний уроженец одной из южных республик. От него пахло алкоголем, а признаки опьянения были на лицо. Во время составления протокола задержанный вёл себя агрессивно и постоянно пытался кому-то позвонить. Сюжет появился в программе «Патруль 69» в официальной группе в соцсетях Управления ГИБДД по Тверской области.

При этом во время разговора мужчина, на которого составляли протокол, нецензурно выражался. Кричал в трубку, что его, цитата, «заламывают, отбирают телефон».

– Я ничего не буду подписывать, на меня нечестно... Покажи мне удостоверение – заплетающимся языком говорил автомобилист и пытался распускать руки. Потом успокоился.

Герой материала уже неоднократно попадал в поле зрения ГИБДД. В 2014 году «любитель позвонить» ездил за рулём нетрезвым и без водительских прав. Тогда его арестовали на 12 суток.

В 2020 году составили такой же протокол. На этот раз последовали 10 суток ареста.

В июле 2020 года было два раза, когда гражданина ездил без водительского удостоверения. Общая сумма штрафов – 25 тысяч рублей.

29 августа, когда шла съёмка, автовладелец отказался пройти медосвидетельствование. Теперь за повторное управление пьяным ему грозит уголовная ответственность.