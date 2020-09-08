Смоленский митрополит подарил митрополиту Тверскому и Кашинскому Амвросию икону Богородицы

Тверской и Смоленский митрополиты. Фото: tvereparhia.ru

7 сентября Тверь посетил владыка Смоленской митрополии - митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.

В здании Тверской епархии Смоленского архиерея встретил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Между митрополитами состоялась беседа. Как сообщает пресс-служба тверской епархии, они договорились о дальнейшем взаимодействии, наметили планы совместной паломнической и миссионерской работу, наметили к реализации образовательные проекты.

Не обошлось и без подарков - митрополит Исидор поздравил митрополита Амвросия с недавним назначением и презентовал икону - Смоленский образ Пресвятой Богородицы.