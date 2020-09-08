В Тверской области за три дня выберут 260 депутатов

В Тверской области выборы пройдут с 11 по 13 сентября – решение приняли на селекторном совещании. Фото: ПТО.

В Тверском регионе применят опыт голосования, который использовали на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Вопрос обсудили на селекторном совещании в формате видеоконференции со всеми главами районов. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал идею трехдневного голосования.

Руководители муниципалитетов определили, что голосование в три дня будет комфортнее для жителей региона. Такая возможность теперь закреплена на законодательном уровне.

Всего в Тверской области пройдут 24 избирательных кампании, на которых выберут 260 депутатов. Избиратели смогут прийти на участок в любой день с 11 по 13 сентября включительно. Также в 15 муниципалитетах, в удаленных населённых пунктах, возможно будет отдать свой голос досрочно, на дому или на придомовой территории.

– Проведение голосования на высоком организационном уровне, при обеспечении всех необходимых мер безопасности – это общая ответственность избирательных комиссий, Правительства Тверской области, глав муниципалитетов и правоохранительных органов, – подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Во все избирательные участки поставили бесконтактные приборы для того, что мерить температуру, маски, перчатки, антисептик. Пишущие ручки также всем будут выдавать отдельно.

Всего ожидается, что на участки придут около 194 тысяч жителей области.