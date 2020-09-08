На Смоленском проспекте в Твери иномарка въехала в дом

В Твери иномарка въехала в жилой дом. Фото: группа в соцсетях «Подслушано у водителей. Тверь» – ВК/podslyshano_y_voditelei69.

Информация о ДТП, которое произошло на пересечении Смоленского переулка и улицы Чернышевского, появилась в группе водителей в соцсетях днём 8 сентября. На фото видно, что Logan, который влетел в деревянный дом, сильно помяло. Информации о пострадавших нет.

Предположительно водитель Renault Logan ехал прямо, а Ford Focus врезался в него когда поворачивал налево. Удар был такой силы, что французская иномарка вылетела на тротуар и врезалась первый этаж дома, чуть ниже окна.

К счастью, в этот момент по этому отрезку улицы не шёл никто из пешеходов. По всей видимости, дому не нанесли сильного урона.