В рейтинге по итогам весны 2020-го года Тверская область занимала 50-ю позицию, в новом исследовании - 51-ю. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тверская область потеряла одну позицию в экологическом рейтинге регионов, который каждый сезон составляет Общероссийская общественная экологическая организация «Зелёный патруль».

В рейтинге по итогам весны 2020-го года Тверская область занимала 50-ю позицию, в новом исследовании (по итогам лета - 2020) наш регион попал на 51-ю строчку. Это прервало позитивную динамику, продолжавшуюся с весны 2018-го. С того времени к началу лета 2020 года регион поднялся на четырнадцать позиций и теперь потерял одну.

В лидерах нового национального экологического рейтинга "Зелёного патруля" Тамбовская и Белгородская области, республика Алтай и Алтайский край, Москва, Курская область, Чувашская республика, Санкт-Петербург, Чукотский АО и Калужская область.

Хуже всего, согласно исследованию, дела с экологией обстоят в Иркутской, Омской, Челябинской, Свердловской областях, Забайкальском и Красноярском краях, Республике Саха, Севастополе, Московской области и Ханты-мансийском АО.