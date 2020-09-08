Сотрудники полиции раскрыли восемь преступлений серийного уличного грабителя в Твери

В Твери задержали грабителя, отнимавшего телефоны и велосипеды. Фото: видео пресс-службы МВД по Тверской области/скрин экрана.

Сотрудники полиции и уголовного розыска задержали 30-летнего тверичанина, который совершил серию преступлений. В течение двух недель он отнимал телефоны и велосипеды у женщин и детей. В содеянном злоумышленник раскаялся.

Шесть раз он вырывал из рук у прохожих телефоны, а два раза взял покататься велосипеды и всякий раз удирал с места происшествия. Жертвы грабителя в подробностях описали обидчика. Ориентировки с его внешностью появились у всех полицейских в городе.

Правоохранители задержали подозреваемого. Оказалось, что 30-летний житель Твери нигде официально не работает, свою вину он признал и раскаялся. Большую часть похищенного удалось вернуть хозяевам.

Уголовные дела возбудили по двум статьям – «Грабёж» и «Кража». Сейчас тверичанин находится в СИЗО, проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.