На проспекте Ленина в Твери столкнулись две иномарки: пострадало два человека

В Твери на проспекте Ленина одна иномарка въехала в зад другой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днём 8 сентября в Твери на проспекте Ленина около дома номер 36 Renault Logan въехал в Toyota. Оказалось, что японская иномарка притормозила, чтобы повернуть налево, в этот момент в её заднюю часть врезалась иномарка французской марки. От столкновения пострадали водитель и пассажир в Toyota.

В Renault Logan ехал 32-летний водитель. А в Toyota за рулём был 58-летний автомобилист, а на пассажирском сиденье 27 летний молодой человек. У последних двух подозревают сотрясение головного мозга.

Госавтоинспекция вновь предупреждает, как важно соблюдать дистанцию и боковой интервал. И, конечно, необходимо быть внимательными на дороге.