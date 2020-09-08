Тверские туристические проекты стали лучшими на межрегиональном конкурсе «Русское поле»

Два туристических проекта из Тверской области стали лучшими на межрегиональном фестивале «Русское поле – 2020». Фото: видео Министерства тууризма «Тверская область. Связь времён. Связь поколений»/скрин экрана.

В фестивале «Русское поле» в этом году участвовали не только регионы России, но также Австрии, Польши, Эстонии и других стран. На своих площадках выступали исполнители русских народных песен и танцев, туроператоры, ремесленники и мастера. Всего три тысячи профессионалов и любителей.

Проект «Сделано в Торжке», который создал торжокский туристический информационный центр, занял первое место в номинации «Лучший туристический этномаршрут». «Сделано в Торжке» – это экскурсия, которая рассказывает о предприятиях Торжокского района, о его промыслах. В том числе, о мастерицах золотного шитья, работе обувной фабрики, льноводстве т.д. Ещё один туробъект – Дом гончара, где гостей знакомят с новоторжской игрушкой и проводят мастер-классы по росписи. Гастрономическая изюминка – дегустация пожарских котлет.

Короткометражный фильм «Тверская область. Связь поколений. Связь времён», который создало региональное Министерство туризма, занял третье место в номинации «Лучший туристический этномаршрут». В ролике в краткой форме рассказывают и показывают – чем славится Тверская земля. Видео нацелено на туристов, чтобы познакомить их с нашим краем.

– Туризм – одно из основных направлений развития малого и среднего бизнеса, экономики региона. В регионе уделяется особое внимание росту туристического потока, повышению качества услуг, развитию туристской инфраструктуры Верхневолжья, – прокомментировал успехи региональной туриндустрии губернатор Тверской области Игорь Руденя.