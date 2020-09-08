На заседании Правительства Тверской области обсудили молодёжную политику. Фото: ПТО.

На заседании регионального Правительства рассмотрели такие важные аспекты молодёжной политика, как развитие в Тверской области инфраструктуры образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также создание возможностей для допобразования и рабочих мест. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул, очень важно, чтобы молодые люди оставались жить и работать на родной земле.

По словам главы региона, подрастающему поколению необходимо прививать верность Родине, воспитывать тягу к честному труду, уважение к старшим, стремление к здоровому образу жизни и созданию семьи. Реализовывать свои способности юные тверичане должны в Тверской области.

– Эффективная реализация государственной молодёжной политики, увеличение числа молодых людей, ведущих здоровый образ жизни имеют большое значение для стратегического развития Тверской области. Это улучшение демографических показателей, привлечение в экономику и социальную сферу молодых специалистов, развитие новых технологий и производств, подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Тверской области молодёжь участвует в работе военно-патриотические отрядов, в том числе, поисковых. В регионе, к примеру, 3,6 тысяч юнармейцев. Представители нового поколения помогают восстанавливать мемориалы и воинские захоронения. В 2020 году по всей области приводят в порядок 137 памятных мест.

Кроме того, в Тверской области действуют меры поддержки молодёжи и молодых семей. Например, в 2020 году 191 молодой «ячейке общества» помогут приобрести жильё.