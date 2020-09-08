Шесть человек заразились коронавирусом в Твери 8 сентября. Фото: ПТО.
По данным регионального оперштаба, на 8 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции, из них шесть заражённых – в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5592 человек.
4277 (+6) заболевший излечился от инфекции. 210 (+1 человек за сутки) человек умерли.
1105 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1807 (+6 человек за сутки)
Кимры 560
Конаковский район 441 (+2)
Ржев 414 (+2)
Калининский район 287 (+1)
Лихославльский район 243
Торжок 245 (+3)
Вышневолоцкий городской округ 179 (+1)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО.