Шесть человек заразились коронавирусом в Твери 8 сентября. Фото: ПТО.

По данным регионального оперштаба, на 8 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции, из них шесть заражённых – в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5592 человек.

4277 (+6) заболевший излечился от инфекции. 210 (+1 человек за сутки) человек умерли.

1105 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1807 (+6 человек за сутки)

Кимры 560

Конаковский район 441 (+2)

Ржев 414 (+2)

Калининский район 287 (+1)

Лихославльский район 243

Торжок 245 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 179 (+1)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.