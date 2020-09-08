Мужчину с полукилограммом наркосодержащего растения задержали в Тверской области

В Тверской области мужчина сушил у себя 565 граммов наркосодержащего растения. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф.

Сотрудники полиции провели обыск в доме и на приусадебном участке у 55-летнего жителя Рамешковского района, которого подозревали в хранении запрещённого растения. Предположения подтвердились. Мужчина сушил его у себя в хозяйстве.

После ареста, на допросе, задержанный во всём сознался. Он рассказал, что хранил наркосодержащее растение, чтобы употреблять самому.

Возбудили уголовное дело. Максимальный срок наказания для любителя кайфануть может составлять 10 лет. Идёт следствие.