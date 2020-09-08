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В Сочи проводят проверку по поводу исчезновения тверских детей

Туристическую группу нашли, все живы, но вопросы остались
Степан КАМЕНЕВ
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Следственный комитет Краснодарского края проводит проверку по поводу туристов из Твери. Фото: ПТО.

Следственный комитет Краснодарского края проводит проверку по поводу туристов из Твери. Фото: ПТО.

Напомним, с 6 по 7 сентября в горах в Сочи искали туристическую группу, в состав которой входили 11 человек, в том числе восемь воспитанников школы Олимпийского резерва из Твери. Всё обошлось благополучно, но поездка была неофициальной, тургруппа не зарегистрировалась. Следователи из Краснодарского края начали проверку.

Туристы заблудились в районе горы Ачишхо, когда направлялись к горному озеру около Розы Пик. Сориентироваться удалось, когда поймали мобильную связь и один ребёнок смог дозвониться маме. После эвакуации на вертолёте в Красную поляну с тверичанами начали общаться сочинские следователи.

Восемь детей в возрасте от 10 до 17 лет шли в поход под руководством 36-летнего тренера Сергея Удалова и двух его помощников, чей возраст – 20 и 21. Почему они не уведомили о своём маршруте спасателей и не получили документов – вот главный вопрос, которым занимаются сотрудники Следственного комитета.

По окончании доследственной проверки примут процессуальное решение.

ЧП