В Ржеве продолжается масштабная кампания по ремонту дорог Фото: Семён ЛЕГКОВ

За 2018 и 2019 год в городе Ржев отремонтировали 30 дорог, общая протяжённость которых превышает 30 километров. В 2020 году ремонт охватит 15 объектов или, в пересчёте, 9 километров асфальтового покрытия. В сумме это почти четверть всей дорожной сети. Работы в этом сезоне планируют завершить к октябрю.

Ремонт пройдёт на улицах Разина, Партизанская, Красноармейской набережной, на участке Крестьянского переулка от Осташковского шоссе до поворота в посёлок Зеленькино, на улице Новожёнова и многих-многих других.

Также кладут брусчатку на правой стороне улицы Спасская – от улицы Грацинского до площади Мира. Начали ремонтные работы тротуаров.

Также в районном центре создают комфортную городскую среду. С 2018 по 2020 год на работы из регионального и федерального бюджетов было выделено 57 миллионов рублей. В 2018 году благоустроили городской парк, в 2019 – улицу Революции, сквер на улице Валентины Степанченко, в 2020 году в проект включили три территории. Парк рядом с памятником военным железнодорожникам «Паровоз», улица Валентины Степанченко, где начнут работы, и дом на улице Чайковского.

За последние три года привели в нормативное состояние дворы площадью более 50 тысяч квадратных метров. В 2018 году – 10 дворовых территорий, в 2019 – 29. Также там установили 29 детских площадок. В 2020 году ремонт во дворах продолжается.

Директор Центра стратегического инновационного развития Тверского государственного университета, профессор Андрей Белоцерковский. Фото: Семён ЛЕГКОВ

В целом, идёт консолидированная работа региональной и местной власти при поддержке депутатов, которая уже даёт ощутимые результаты. Директор Центра стратегического инновационного развития Тверского государственного университета, профессор Андрей Белоцерковский полагает, что уровень благоустройства города наряду с возможностями для обучения и трудоустройства молодёжи –значимый фактор развития территорий.

– Если молодые люди могут получать качественное образование в своем родном городе, а затем у них есть перспективы устроиться на интересную работу с достойной зарплатой, то это значит, что они свяжут свою жизнь со своей малой Родиной. В Ржеве такие возможности для молодёжи создаются. И конечно, важно, чтобы городская среда в Городе воинской славы была благоприятной для всех его жителей. Они, действительно, этого достойны. И очень хорошо, что на уровне региона и местной администрации для решения этих задач принимаются все необходимые меры, – прокомментировал Андрей Белоцерковский.