Началось расследование гибели 15-летнего подростка на пожаре в Тверской области

В Тверской области расследует смерть 15-летнего подростка на пожаре. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области/tver.sledcom.ru.

Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 15-летнего мальчика на пожаре в бане в посёлке Редкино Конаковского района. Статья «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

Напомним, что пожар произошёл рано утром 6 сентября. На сегодняшний день следователи осмотрели место трагедии, опросили свидетелей и очевидцев. Собраны доказательства.

Предварительно известно, что следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружено. Точную причину сможет назвать медицинская экспертиза. Причину возгорания определяют эксперты.