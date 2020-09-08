Пятый раз в Тверской области пройдут всероссийские соревнования по аквабайку

В Тверской области в пятый раз пройдёт Кубок России по аквабайку. Фото: ПТО.

В этом году Кубок России по этому водному спорту состоится на Верхней Волге около отеля «Конаково Ривер Клаб». Там ширина реки достигает полутора километров. Всего ожидается 100 спортсменов со всей страны.

Аквабайкеры будут соревноваться три дня – с 10 по 13 сентября – по трём дисциплинам: «кольцевые гонки», «фристайл», иными словами выполнение трюков. Выступать можно на двух типах аквабайка – сидячий и без сидения. За призовые места поборются и юниоры.

– Наша задача – развивать водно-моторный спорт не только как спорт высших достижений, но и популяризировать его среди зрителей. Поэтому традиционно, помимо официальной спортивной части, наши мероприятия включают зрелищную показательную программу», – прокомментировал первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России Андрей Краснов.

За право обладать Кубком будут сражаться именитые спортсмены, известные не только в России, но и в мире.

– Тверская область уже пять лет принимает самые рейтинговые российские соревнования в водно-моторном спорте. Кубок России по аквабайку, в котором участвуют спортсмены с мировыми именами, привлекает большое количество зрителей, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Впервые в истории в рамках Кубка России будут соревноваться по таким видам водного спорта, как гидрофлай и мотосёрф. Эти дисциплины зарегистрировали как официальные виды спорта в России осенью 2019 года.