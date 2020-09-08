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Электрички из Твери в Москву идут с опозданием

Задержки могут быть от 7 до 35 минут
Семён ЛЕГКОВ
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Электрички из Твери в Москву опаздывают от 7 до 35 минут.

Электрички из Твери в Москву опаздывают от 7 до 35 минут.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электротранспорт опаздывает по техническим причинам. Информацию сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

– Утром 8 сентября по техническим причинам пригородные поезда на участке «Тверь – Москва» следуют с опозданием от 7 до 35 минут. Также возможны задержки поездов из Москвы, отправляющихся по обороту, – комментируют в ведомстве.

Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями. Компания также приносит извинения за доставленные неудобства.