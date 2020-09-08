В Калининском районе Тверской области женщина утопила чужую машину

В Тверской области в Калининском районе женщина утопила чужую иномарку. Фото: ОГИБДД по Калининскому району.

Как сообщают в отделе ГИБДД по Калининскому району, инцидент произошёл 5 сентября около 19:09 в садовом товариществе «Рассвет» около одного из домов на улице 3-я Линия. На место прибыл экипаж дорожной полиции. Выяснилось, что причиной ЧП стала случайность.

50-летняя женщина за рулём Renault Logan просто перепутала педали газа и тормоза и влетела в пруд. Кроме того, выяснилось, что у неё вовсе нет водительских прав.

На виновницу произошедшего составили административный протокол за вождение без документов. Иномарку вернули собственнику.

ГИБДД напоминает, что за вождение без прав наступает ответственность. Даже если это происходит где-то на природе или вдали от оживлённых дорог, может произойти авария подобная описанной выше.