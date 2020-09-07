Пропавшая 17-летняя жительница Вышнего Волочка была в Твери в гостях у подруги

В Тверской области нашли 17-летнюю Королину Макаренко, она гостила у подруги. Фото: ВПСО «Сова» Тверь и Тверская область – ВК/poisk_tver.

Вечером 6 сентября полицейские обнаружили несовершеннолетнюю в Вышнем Волочке на железнодорожном вокзале. 7 сентября выяснились подробности её исчезновения. Оказалось, что волочанка гостила у подруги в Твери.

При этом своим родным и близким она ничего не сказал. В поисках участвовали сотрудники Следственного комитета, члены областного поискового отряда «Сова» и все неравнодушные жители области.

Следователи сейчас беседуют с девушкой, составляя полную картину произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов и поисковики благодарят всех, кто откликнулся и участвовал в поисках.