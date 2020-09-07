В Тверской области уже убрали урожай на 26% посевных площадей

Уборка урожая идет ударными темпами. Фото: ПТО

Всего в этом году предстоит провести уборку урожая на площади в 97,7 тыс. га. 26% уже убрано. Об этом сообщает областное правительство.

В настоящее время завершается уборка озимых зерновых культур - всего убрано 9,3 тыс. га. На аналогичный период 2019 года было убрано 6,7 тыс. га.

Зерновые культуры убраны на площади 18,7 тыс. га, валовой сбор составляет 47,6 тыс. тонн.

Лён вытереблен на площади 3,4 тыс. га. Овощи на 11,4 тонн собрали с 700 га.

По прогнозным показателям валовый сбор картофеля в регионе составит около 200 тыс. тонн. Это на на 40% превышает потребности населения региона. Всего посевная площадь картофеля в регионе составляет 14 тыс. га.

Травы скошены на площади 96,7 тыс. гектаров, заготовлено 153,2 тыс. тонн сена, 239 тыс. тонн сенажа, 158,2 тыс. тонн силосной массы.

По мнению губернатора Игоря Рудени, одной из ключевых задач развития аграрной отрасли в регионе является ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.