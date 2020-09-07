В Тверской области пройдёт День охотника

В Тверской области в День охотника пройдёт турнир по стрельбе. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В этом году центральным событием станет турнир охотников по стрельбе. Также гости праздника смогу увидеть собак охотничьих пород, посмотреть на различные виды спецтехники и понаблюдать выступление реконструкторов. День охотника в России с 2013 года отмечается 12 сентября.

Площадка праздника будет расположена в Твери на улице с говорящим названием Стрелковая на месте, где раньше было стрельбище общества охотников. Доехать можно будет по специальным указателям.

Праздник в Тверском регионе несёт и просветительскую функцию. Участникам расскажут о вред браконьерства, о бережно отношении к природе.

– Тверская область является одной из наиболее экологически чистых в ЦФО и обладает огромным рекреационным потенциалом. Очень важно беречь наши ресурсы, повышать социальную ответственность граждан в отношении к окружающей среде, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Если человек хочет поучаствовать в выставке охотничьих собак, он должен предварительно записаться у организаторов. В день праздника это тоже можно будет сделать – за 2,5 часа до начала.