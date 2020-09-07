Мошенники выписали на жителя Тверской области кредит на 418 тысяч рублей

Мошенники взяли на 24-летнего жителя Тверской области кредит на 418 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В полиции потерпевший рассказал, что ему позвонил некто, кто представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Жителю Бельского района сообщили, что его финансам на банковском счёте грозит опасность. Якобы мошенники оформили на его имя кредит. Для того, чтобы защитить свои деньги нужно сообщить данные электронного кошелька.

Испуганный молодой человек согласился назвать логит и пароль от своего личного банковского кабинета. Тогда злоумышленники, которые выдавали себя за работников банка, и правда оформили на жертву кредит на сумму 418 тысяч рублей.

Обманутый житель Бельского района обратился в полицию. Идёт расследование.

Сотрудники МВД по Тверской области напоминают, что предлоги у мошенников могут быть самые разные: открытый резервный счёт в другом банке, продажа товаров через специализированные сайты, просьбы одолжить денег и многое-многое другое.

Важно помнить, что никому нельзя называть свои персональные данные. Это может стоить всех накопленных сбережений.