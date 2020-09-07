В Тверской области мужчина без спроса взял покататься иномарку

В Тверской области мужчина угнал иномарку, чтобы доехать до дома. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф

В Западнодвинском районе 30-летний житель деревни Бенцы обратился в полицию по поводу того, что его машина пропала. Оказалось, что он оставил свою иномарку около дома незапертой и с ключами в замке зажигания. Этим воспользовался его знакомый.

Полицейские прибыли на место, быстро опросили очевидцев и разослали всем патрулям информацию об угнанной Audi. Все посты подключились к плану «Перехват».

С помощью камер видеонаблюдения системы «Поток плюс» удалось обнаружить легковушку на трассе М-9. Она двигалась в сторону Москвы.

После преследования угонщика задержали. Им оказался 45-летний житель Московской области.

Мужчина уверяет полицию, что взял машину своего знакомого только, чтобы добраться в Солнечногорский район. Затем он предполагал вернуть транспортное средство.

Нарушителя задержали. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Меру наказания ещё предстоит определить.