Тверская область в третий раз присоединится к Всемирному дню чистоты

В Твери будет организовано 30 точек сбора мусора, по области - 70! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тверская область в третий раз присоединится к масштабной экологической акции - Всемирному дню чистоты. Он состоится 19 сентября (это будет суббота) и пройдёт под девизом: "Сделаем!".

День чистоты назван Всемирным, потому что он будет организован в 150 странах мира. В Твери будет организовано 30 точек сбора мусора, среди которых популярные для прогулок и отдыха зоны - городской пляж, берег Тверцы и другие. По области уборка состоится в семидесяти местах.

По информации областного правительства, добровольческую экологическую акцию в Тверской области поддержали региональное Минприроды, а также "мусорный" оператор - компания "ТСАХ".

Присоединиться к Всемирному дню чистоты может каждый. Для этого необходимо заполнить анкету на тверской страничке дня чистоты.

В ближайшую среду, 9 сентября, в Твери состоится организационная встреча, посвящённая экологической акции. Она пройдёт на проспекте Победы 14 (центр "Мой Бизнес", в конференц-зале) в 18:00. К участию приглашают всех желающих.