В парке Победы в Твери подняли упавший самолёт «Миг-65». Фото: пресс-служба Администрации Твери/www.tver.ru.

Напомним, установленный в парке на проспекте Победы самолёт «Миг-65» опёрся на хвост в ночь с 6 на 7 сентября. Сотрудники Администрации Твери вначале оградили бомбардировщик бело-красной лентой, а затем подняли с помощью спецтехники.

Личность вандалов, которые причастны к случившемуся, устанавливают полицейские. А для устойчивости объекта экспозиции установили ещё одну опору.

– Для того, чтобы в дальнейшем исключить подобные акты вандализма, были проведены работы по укреплению опорной конструкции самолета МиГ-25 РБ, – прокомментировал заместитель главы администрации Твери Денис Черных.