На селекторном совещании в Правительстве Тверской области обсудили подготовку к отопительному сезону

В Тверской области должны подготовиться к отопительному сезону к 15 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как отметил в ходе разговора губернатор Тверской области Игорь Руденя, важно заранее проверить технической состояние котлов и теплотрасс, промыть и отремонтировать, если необходимо, сети, запасти топливо. Для того, чтобы выполнить основной объём работ, даётся недельный срок – до 15 сентября.

– Мы проделали большую системную работу по повышению надёжности теплоэнергетического комплекса в Тверском регионе, которая позволила обеспечить прохождение осенне-зимних периодов последних лет без крупных аварий и сократить число технологических нарушений на тепло- и электросетях, – подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В 2020 году на ремонт и строительство котельных и тепловых труб в муниципалитетах выделили 575 миллионов рублей. В планы включили 27 объектов, работы идут в 17 муниципальных образованиях.

К началу осенне-зимнего сезона должны подготовить 800 котельных, почти 2 тысячи километров тепловых коммуникаций, более 6 тысяч водопроводных сетей и другие сети.

Практически на 100% подготовились в Бельском, Кесовогорском, Фировском,Сонковском, Старицком, Бежецком, Лихославльском районах, Ржеве, Андреапольском, Лесном, Оленинском, Селижаровском и Пеновском округах, ЗАТО Солнечный и других муниципалитетах.

Госжилинспекция проверит готовность 11,5 тысяч домов к началу холодов.