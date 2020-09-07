В Твери вновь выступят Юрий Башмет и «Солисты Москвы»

Маэстро Башмет уже не раз выступал в Твери. Фото: Архив "КП"

Фестиваль состоится 9 сентября на площади Славы. В Тверь приедет народный артист России, лауреат Государственной премии СССР и четырёх Государственных премий РФ Юрий Башмет с камерным ансамблем «Солисты Москвы». На концерт приглашены медики, соцработники, многодетные семьи и некоторые другие категории граждане.

По мнению губернатора Игоря Рудени, Верхневолжье является одним из центров музыкальной культуры в стране. В регионе проходят всероссийские и международные фестивали, музыкальные концерты под открытым небом.

К примеру, 9 августа 2020 года в Твери прошел концерт-посвящение врачам Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра

В этом году на Фестивале искусств прозвучат произведения Чайковского, Вьетана, Сарасате, Бенда, Паганини, Моцарта, Такемицу.