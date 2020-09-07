Более пяти тысяч термометров поставили в школы Тверской области

В школах Тверской области уделяют особое внимание безопасности. Фото: пресс-служба МЧС по Тверской области/69.mchs.gov.ru.

В школы Тверского региона для контроля температуры на входе завезли, в сумме, 5,2 тысячи бесконтактных термометров. Кроме того, в учреждениях установили 2,1 тысячи рециркуляторов для обеззараживания воздуха. В ближайшее время поставят ещё столько же.

Эти вопросы рассмотрели на совещании губернатора Тверской области Игоря Рудени с членами областного Правительства.

– Важно усилить контроль за измерением температуры и соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора в образовательных учреждениях, – подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Во всех школах провели уроки безопасности. Особенно будут следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 25 школах для детей с ограниченными возможностями. Всего в регионе 2 тысячи таких учеников. 115 из них – первоклассники.

Всего на территории Тверской области функционирует 1102 разноуровневых образовательных заведения. В них учится 220 тысяч человек. Первоклассников в этом году – 14,8 тысячи человек.

На совещание доложили по поводу ремонта детского сада №5 в Зубцовском районе. Работы полностью завершены. Всего в этот садик ходят 44 дошкольника.

Напомним, в связи с эпидемической ситуацией в школах открыли запасные выходы, что развести потоки учеников. У каждого класса отдельный кабинет для всех уроков, школьный транспорт ежедневно обрабатывают.