Семь человек заразились коронавирусом в Твери 7 сентября

В регионе подтверждено 22 случая коронавируса. Фото: ПТО.
По данным регионального оперштаба, на 7 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции, из них семь заражённых – в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5569 человек.
4271 заболевший излечился от инфекции. 209 (+2 человека за сутки) человек умерли.
1089 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1801 (+7 человек за сутки)
Кимры 560
Конаковский район 439
Ржев 412 (+6)
Калининский район 286
Лихославльский район 243
Торжок 242 (+3)
Вышневолоцкий городской округ 178 (+1)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО.