Семь человек заразились коронавирусом в Твери 7 сентября

В регионе подтверждено 22 случая коронавируса. Фото: ПТО.

По данным регионального оперштаба, на 7 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции, из них семь заражённых – в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5569 человек.

4271 заболевший излечился от инфекции. 209 (+2 человека за сутки) человек умерли.

1089 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1801 (+7 человек за сутки)

Кимры 560

Конаковский район 439

Ржев 412 (+6)

Калининский район 286

Лихославльский район 243

Торжок 242 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 178 (+1)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.