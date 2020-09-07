Нашедшихся в горах в Сочи детей эвакуировали на вертолёте

Тверских детей из гор эвакуировали на вертолёте в Красную Поляну. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, СШОР «Тверь».

Заблудившуюся туристическую группу, которую искали с 6 по 7 сентября, транспортировали на вертолете с горы Ачишхо в посёлок Красная Поляна. Напомним, в её составе было 11 человек, из них восемь – дети с 10 до 17 лет, воспитанники тверской спортшколы Олимпийского резерва. Все из них живы и здоровы и находятся в безопасности.

Напомним, что связь с туристической группой прервалась в тот момент, когда они 6 сентября отправились смотреть горное озеро около склона Роза Пик.

Оказалось, что они потерялись у реки в районе горы Ачишхо близ Красной Поляны. Сначала группа шли вдоль горной реки, пытаясь поймать мобильную связь, затем отправилась на вершину. Во время этого сеть появилась.

Ситуацию взяло под контроль Правительство Тверской области, действия организаторов турпохода проверит региональная прокуратура.

«КП»-Тверь» удалось пообщаться с матерью двух девочек, которые отправились в поездку в Сочи.

https://www.tver.kp.ru/daily/217179/4283266/