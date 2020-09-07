Ночью на Тверскую область вновь обрушится дождь

Сильные осадки прогнозируются в ночь на вторник. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ближайшей ночью (8 сентября) в Тверской области вновь прогнозируются обильные дожди. Об этом предупредил региональный главк МЧС со ссылкой на Тверской гидрометеоцентр.

Напомним, сегодня, 7 сентября, около шести часов утра в Твери начался сильный дождь, который не останавливался почти три часа. Улицы областной столицы затопило, по некоторым из них машины ехали, поднимая настоящие волны. Горожане спешили на работу в резиновых сапогах.

Традиционно больше всего залило кольцо в Южном, Октябрьский проспект в районе остановки "Посёлок имени Чкалова" и проспект Победы в месте пересечения с улицей 15-ти лет Октября.

В МЧС призывают внимательней относиться к собственной безопасности во время непогоды, помнить о возможности обрыва проводов, не допускать переохлаждения. Всем владельцам частных домов также советуют проверить, не забиты ли дренажные системы.