Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» продлится в Тверской области до 17 сентября

В открытии экспедиции поучаствовал Андрей Белоцерковский (фторой слева). Фото: ПТО

В пятницу, 4 сентября, у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату состоялось торжественное открытие Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

Как сообщает областное правительство, в этом году она объединила почти 500 поисковиков из 26 регионов России, Беларуси и Казахстана.

В торжественной церемонии открытия поучаствовал директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ, профессор Андрей Белоцерковский - один из авторов идеи Ржевского мемориала и кураторов процесса его строительства. Он же в период работы в областном правительстве курировал проведение экспедиции «Калининский фронт»

Поисковики будут работать в районе сельского поселения Есинка до 17 сентября. В Вахте Памяти задействованы военнослужащие 90 отдельного специального поискового батальона Министерства обороны Российской Федерации.

Андрей Белоцерковский подчеркнул:

- Мы оцениваем ваш труд не по затратам, а по результатам. Всё очень хорошо организовано, тут, конечно, постаралось как Военно-историческое общество, так и правительство Тверской области. Сама идея проведения поисковой экспедиции очень правильная. Ржевский мемориал, который сейчас стал поклонным местом для всей страны, не будем забывать, возник и как результат поискового движения. Очень символично, что сегодня открытие экспедиции «Ржев. Калининский фронт» прошло у памятника. Ржев можно смело назвать столицей поискового движения, сюда съезжаются люди не только из разных регионов, но и из разных стран.

Лагерь поисковиков расположился вблизи Ржевского мемориала. В течение двух недель лагерь будет принимать гостей, запланирована серия экскурсий для школьников и студентов.