Следователи Тверской области проверят информацию о травмированной семилетней девочке

Следователи проверят информацию о травме семилетней девочки на турнике в Старице.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Как сообщают в областном Следственном комитете, идёт проверка сообщения о том, что жительница Старицы 2013 года рождения травмировалась во дворе дома №17 на улице Вагжанова. 5 сентября она раскачивалась на перекладине тройного турника «Треугольник», и он упал вместе с ней.
Предположительно, конструкция не была закреплена в земле. Девочка получила серьёзную лицевую травму и находится в больнице.
Сотрудники Ржевского отдела Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.
Напомним, «КП»-Тверь» только недавно писала о последствиях падения с турника. Во время занятия физкультурой нужно соблюдать осторожность.