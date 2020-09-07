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Следователи Тверской области проверят информацию о травмированной семилетней девочке

Она упала вместе с турником и поранила лицо
Семён ЛЕГКОВ
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Следователи проверят информацию о травме семилетней девочки на турнике в Старице.

Следователи проверят информацию о травме семилетней девочки на турнике в Старице.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщают в областном Следственном комитете, идёт проверка сообщения о том, что жительница Старицы 2013 года рождения травмировалась во дворе дома №17 на улице Вагжанова. 5 сентября она раскачивалась на перекладине тройного турника «Треугольник», и он упал вместе с ней.

Предположительно, конструкция не была закреплена в земле. Девочка получила серьёзную лицевую травму и находится в больнице.

Сотрудники Ржевского отдела Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, «КП»-Тверь» только недавно писала о последствиях падения с турника. Во время занятия физкультурой нужно соблюдать осторожность.

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