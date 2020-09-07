Прокуратура Тверской области разбирается в ситуации с пропавшими в горах Сочи детьми

Прокуратура области проводит проверку по факту пропажи группы детей в горах в Сочи. Фото: Алексей Косоруков.

Прокуратура Тверской области по поручению регионального прокурора Сергея Лежникова, проводит проверку обстоятельств пропажи тверских детей во время турпоездки в Сочи. Напомним, 11 человек из Твери заблудились в районе Красной Поляны 6 сентября. Поиски успешно закончились утром 7 сентября, группа вышла на связь.

Сотрудники областной прокуратуры дадут правовую оценку действиям тех, кто организовал несанкционированный туристический поход. С родителями будут общаться по поводу соблюдения законов о защите прав несовершеннолетних.

Кроме того, надзорный орган поставил ребром вопрос по поводу отсутствия юных тверичан в родном городе в то время, как стартовал учебный год. Напомним, в группу, отправившуюся в Сочи, входили восемь воспитанников спортшколы Олимпийского резерва в Твери в возрасте от 10 до 17 лет.