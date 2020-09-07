Коммунальные службы Твери устраняют последствия дождя и откачивают с улиц воду

МУП «ЖЭК» в Твери устраняет последствия ливня. Фото: пресс-служба Администрации Твери/www.tver.ru

Работники МУП «ЖЭК» начали откачивать воду с тех улиц, которые сильно затопило. Сейчас спецтехника работает в Центральном и Заволжском районах. В городской администрации мониторят ситуацию.

На данный момент илососные машины откачивают воду в переулке Трудолюбия, на улице Учительская в Центральном районе Твери. В Заволжском районе работы идут на улице Хромова около социальных объектов, а также на улице Паши Савельевой.

Как отмечают в пресс-релизе Администрации Твери, устраняют последствия в первую очередь там, где нет ливневой канализации. Утром 7 сентября с улиц областного центра убрали 200 кубометров воды.

Тверские коммунальщики работают по заявкам жителей. Фото: пресс-служба Администрации Твери/www.tver.ru.

В течение всего коммунальные службы будут откачивать крупные лужи, реагируя на просьбы горожан. Также проверяют состояние «ливнёвок» и дождевых колодцев, чистят решётки.