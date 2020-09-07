Судимый мужчина хотел приобрести 200 граммов наркотика в Тверской области

В Тверской области мужчина хотел купить 200 граммов наркотика. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф.

В Тверской области, в Ржеве на одной из улиц полиция задержала ранее судимого 34-летнего мужчину, который хотел приобрести сильнодействующий наркотик. До этого местный житель уже был судим. Против него возбудили новое уголовное дело.

Всего местный житель намеревался купить 100 свёртков с белым порошком. Экспертиза показала, что это наркотики. Общая масса запрещённого вещества составила 200 граммов.

Ржевитянин арестован. Расследование идёт полным ходом.

Подозреваемому может светить до 10 лет в тюрьме. Такова максимальная санкция за это преступление, согласно уголовному кодексу.