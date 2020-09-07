Родители отправили детей с тренером, которому доверяют: Подробности о пропавших в Сочи детях из Твери

В Сочи ищут воспитанников Спортивной школы Олимпийского резерва из Твери. Фото: instagram.com/mchs.sochi

В Сочи продолжаются поиски группы детей из Твери – воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва «Тверь». Группа отправилась в горы посмотреть озеро и пропала.

Группа из Твери, в составе которой было 11 человек, прибыла в Сочи на отдых под руководством 36-летнего тренера высшей категории, тренера по лыжным гонкам СШОР «Тверь» Сергея Удалова.

- В группе восемь детей, тренер и двое совершеннолетних вожатых, - подтвердила «КП»-Тверь» уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина. – Дети отправились на отдых по инициативе родителей, за их счёт, с тренером, которому родители доверяют. Сам тренер сейчас находится в отпуске.

Напомним, по информации пресс-службы главного управления МЧС по Краснодарскому краю, свой поход группа с МЧС не согласовала.

- На месте работают спасатели Краснодарского края, наши спасатели с ними на связи, сил и средств там достаточно, - добавила Лариса Мосолыгина. - Надеемся, что всё будет хорошо, давайте все думать об этом.