В горах в Сочи пропали восемь воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва из Твери

В Сочи ищут воспитанников школы Олимпийского резерва из Твери. Фото: instagram.com/mchs.sochi

6 сентября в горах города Сочи пропала туристическая группы из троих взрослых и восьмерых детей. Они отправлялись смотреть на достопримечательность – горное озеро в районе южного склона Роза Пик, и связь с ними прервалась. Выяснилось, что пропавшие дети – воспитанники школы Олимпийского резерва в Твери. О этом сообщает «КП»-Кубань»,

В Сочи развёрнут оперативный штаб, идёт поисковая операция. Сотрудники МЧС прокомментировали, что незарегистрированная группа из восьмерых детей в возрасте от 9 до 16 лет и троих взрослых вышла в горы из посёлка Эсто-Садок. Затем они должны были пойти в район Розы Пика. Поиски ночью результата не дали.

7 сентября в 07:00 к поисковым работам подключили вертолёт. Также территорию объезжают на лошадях, местность осматривают кинологи с собаками.

Группа детей прибыла в Сочи под руководством 36-летнего тренера, который сейчас находится в отпуске. Также были ещё двое вожатых, одному – 20, другому – 21.

По данному факту следователи проводят проверку.