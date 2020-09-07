В Твери будут судить женщину-опекуна, обвиняемую в убийстве полуторагодовалой девочки

В Твери будут судить женщину-опекуна, которую подозревают в убийстве полуторагодовалой девочки. Фото: пресс-служба СУ СК РФ/tver.sledcom.ru.

Сотрудники Следственного комитета установили, что в марте и апреле 41-летняя женщина, живущая в деревне Кривцово Калининского района, избивала полуторагодовалую девочку, находящуюся у неё на воспитании. А в конце апреля мачеха на глазах у девятилетнего мальчика убила девочку 2018 года рождения. Злоумышленница закрыла ей нос и рот и так держала, пока жертва не задохнулась.

Следователи провели большой объём работы, так как на первоначальном этапе у них не было зацепок. Но благодаря слаженной работе с органами дознания удалось задержать подозреваемую. Преступление вызвало общественный резонанс.

Во время расследования провели множество судебных экспертиз, изучили огромный объём информации. Несмотря на прямые доказательства – результаты медэкспертизы и молекулярно-генетического анализа, жительница Калининского района упорно полностью отрицала свою вину.

Кроме того, возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении органов опеки, которые не уследили за ситуацией в этой семье.

Сотрудники правоохранительных органов собрали достаточную доказательную базу по делу об убийстве полуторагодовалой девочки. Женщина-опекун предстанет перед судом.